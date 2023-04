Delia Duran | lo scatto super hot scatena la bagarre

(Di martedì 25 aprile 2023) La moglie di Alex Belli,, sconvolge i fan con unohot: ecco i dettagli e le curiosità In molti hanno conosciuto la bellissima moglie di Alex Bellite la famosa trasmissione Grande Fratello Vip, al quale ha partecipato successivamente a suo marito: stiamo parlando di lei,. La donna ha fatto parlare di sé per il famoso triangolo amoroso avvenuto nel reality più spiato D’Italia, facendo chiacchierare molto il gossip. Sui social, invece, non ha mai smesso di sorprendere: questa volta si è davveroata.Originaria del Venezuela,si è trasferita in Italia giovanissima, cominciando la sua attività da modella e non solo; con ...

Aida Yespica e, storia lesbo "Sei pazza", "Ma sì dai...": volano stracci e accuseQuest'ultima in realtà non aveva nascosto l'insofferenza per alcuni ex concorrenti, come Alex Belli e. "Una botta forte". Gianmarco sconvolto: lacrime dalla ToffaninPer capire l'insofferenza della Toffanin verso i teatrini televisivi basta rivedersi l'intervista che fece lo scorso anno ad Alex Belli e. In quell'occasione mise all'angolo la coppia ...

Compleanno di Delia Duran: Raffaele De Girolamo invitato, gli scatti ... Maria Luisa Saponara

Alex Belli e Delia Duran sono stati beccati insieme a Roma Termini, con le valigie vicino, il giorno dopo la puntata del GF Vip che ha visto la squalifica dell’attore.Soleil Sorge sorprende tutti: dopo un gran polverone, si riappacifica ad una sua vecchia conoscenza, molto nota ai fan ...