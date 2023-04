Decreto Lavoro 1 maggio 2023 | aumento stipendi | pensioni e cosa cambia per il Reddito di cittadinanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 aprile 2023) Il 1sarà in Consiglio dei ministri ilche conterrà delle novità suldi, sugli, sulle assunzioni e molto altro. Dall’degligrazie al potenziamento dello sgravio contributivo in essere, alle agevolazioni per le famiglie che hanno assunto colf e badanti. Ecco tutte le novità sul testo che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri e che riguarderà lavoratori e famiglie. Bonus infissi: a chi spetta, requisiti e come richiederlo: aumenta loo dell’1% Ci sono novità per quanto riguarda glidegli italiani. Nei prossimi mesi dovrebbero aumentare con il potenziamento ...