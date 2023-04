De Siervo in Brasile | “Pronti a lanciare la Radio TV della Serie A”

Leggi su serieanews

(Di martedì 25 aprile 2023) LaA continua a lavorare affinchè ci sia quel percorso di crescita fondamentale per il futuro di questo sport. Negli ultimi anni il mondo dello sport italiano ha lavorato costantemente per affiancarsi alle principali potenze mondiali. Questa situazione riguarda anche il mondo del calcio con laA rimasta indietro rispetto a potenze come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.