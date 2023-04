Davide Ferrerio è in coma vegetativo Il dolore di mamma Giusy | ' Quella donna sapeva che la figlia chattava con tutti'

è in coma dallo scorso agosto, da quando è stato vittima di un brutale pestaggio a Crotone , città di origine della mamma, ad opera di Nicolò Passalacqua , un giovane condannato pochi ...Lunga pagina dedicata alla terribile vicenda dinella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, nel corso della quale la padrona di casa Eleonora Daniele ha ospitato il fratello, il papà e l'avvocato del ...E' una storia terribile quella di, il ragazzo bolognese di vent'anni che la scorsa estate, mentre si trovava in vacanza in Calabria, è stato aggredito e ridotto in fin di vita per uno scambio di persona. Si è occupata ...

La mamma di Davide Ferrerio, in coma vegetativo dopo il pestaggio: «L’ho accarezzato e gli ho chiesto... Corriere della Sera

Davide Ferrerio è in coma dallo scorso agosto, da quando è stato vittima di un brutale pestaggio a Crotone, città di origine della mamma, ad opera di Nicolò ...Parole piene di dolore da parte della madre di Davide Ferrerio, il giovane bolognese ricoverato in coma irreversibile dall’11 agosto scorso.