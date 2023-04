David Logan continua a sfidare le leggi del tempo

(Di martedì 25 aprile 2023) Il 40 sulla maglia, come gli anni sul groppone. Ma la leggerezza è senza: di tripla in tripla, con tanto di schiacciatona a due mani – difficile pure da ragazzino, se sei alt... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il bello è cheha sempre fatto valere soltanto i numeri che voleva lui. Ultimi nella lista: i 31 punti con 11/15 al tiro che domenica hanno permesso a Scafati di espugnare il PalaOlimpia ...domenica ha firmato la prestazione più importante infilando 9 triple e 31 punti nel canestro di Verona per spingere la sua Scafati a un successo che può valere la salvezza. Non perderti ......de Il gladiatore sia stata co - scritta da John, autore di pellicole del calibro di Ogni maledetta domenica , L'ultimo samurai , The Aviator , Sweeney Tood e Hugo Cabret , - insieme a...

Eterno Logan: "A 40 anni con le mie triple salvo Scafati. E poi smetto" La Gazzetta dello Sport

A quarant’anni suonati, la guardia di Scafati è reduce da una prestazione mostruosa all’interno della stagione più prolifica della sua carriera: guardandolo giocare ci si dimentica di cosa sia l’età ...David Logan (Givova Scafati) si porta a casa il premio di miglior giocatore del ventottesimo turno di campionato ...