Curling | l’Italia ritrova il successo ai Mondiali doppio misto 2023 Olanda battuta 8-6

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo i due K.O di fila rimediati contro Canada e Scoziatrova di nuovo la vittoria ai Campionatidi. Stefania Constantini e Sebastiano Arman hanno infatti sconfitto in scioltezza l’per 8-6 in un match mai messo veramente in discussione. L’incontro parte con una buon piglio per gli azzurri, abili a prendersi il punto nonostante la lodevole trama difensiva degli orange. Proprio il duo composto da Vanessa Tonoli e Wouter Goesgens però ripristina subito gli equilibri nel secondo round grazie a una bella bocciata di precisione che ha evitato agli azzurri di rubare la mano. Lo squillo tricolore arriva nel terzo end. Tonoli infatti manca la sua bocciata, consentendo un buon rilascio a Constantini che, chirurgica, compie un ...

Sta per terminare'attesa per- Corea del Sud , partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali dimisto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, dopo ...Di seguito,'orario e le informazioni per seguire in diretta la partita- Olanda della rassegna iridata 2023 di doppio misto di. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DELL': ...Arriva una doppia, dolorosa sconfitta pernella terza giornata dei Mondiali 2022 di doppio misto didi scena a Gangneung, in Corea del Sud. Sul ghiaccio del GangneungCentre, il tandem tricolore formato Stefania ...