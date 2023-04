Cristina Scuccia nomina Alessandro e Simone ma fa una precisazione VIDEO

Leggi Anche 'L'Isola dei Famosi', Christopher Leoni ammette di aver imbrogliato nell'accensione del fuoco Leggi Anche: 'Ho accettato L'Isola dei Famosi per lottare contro le mie ...durante le nomination de L'Isola dei Famosi ha fatto il nome di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini , precisando di non averli votati per l'orientamento sessuale e la sua fede. ...... andata in onda martedì 24 aprile, Nathaly Caldonazzo si è distinta per aver litigato prima con Alessandro cecchi Paone, poi con. Con quest'ultima è stata particolarmente dura e ...

Suor Cristina, la storia: dal velo all’Isola dei famosi, perché ha lasciato la Chiesa Radio Deejay

Le parole della Scuccia sono le parole di una ex suora: Cristina non ha bisogno di queste giustificazioni per il suo percorso all'Isola dei famosi 2023 ...Durante l'ultima diretta Cristina Scuccia ha confessato di sentirsi un pesce fuor d'acqua nel reality e di essere in forte difficoltà con alcuni concorrenti ...