Cristina Scuccia mamma? La naufraga parla di figli e del suo futuro

(Di martedì 25 aprile 2023) A L’Isola dei Famosiha legato immediatamente con la modella Helena Prestes e le due ragazze passano insieme gran parte della giornata. Non soltanto discorsi sulla vita a Cayo Cochinos con gli altri concorrenti,ed Helena in questi giorni hannoto anche di argomenti più seri. Ieri la Prestes ha chiesto all’amica se desidera diventare madre. Laè stata vaga, ma ha detto di avere un grande istinto materno e che innon esclude l’idea di avere uno.: “Magari insarò madre”. “Se mi piacerebbe diventare? Diciamo che è ancora presto. Ma sicuramente posso dirti che ho un grande istinto materno. Certo, avere una famiglia è bello, anche perché non ha senso ...

(Di martedì 25 aprile 2023) A L'Isola dei Famosi ha legato immediatamente con la modella Helena Prestes e le due ragazze passano insieme gran parte della giornata. Non soltanto discorsi sulla vita a Cayo Cochinos con gli altri concorrenti, ed Helena in questi giorni hanno parlato anche di argomenti più seri. Ieri la Prestes ha chiesto all'amica se desidera diventare madre. La risposta è stata vaga, ma ha detto di avere un grande istinto materno e che in futuro non esclude l'idea di avere uno. Cristina Scuccia: "Magari in futuro sarò madre". "Se mi piacerebbe diventare mamma? Diciamo che è ancora presto. Ma sicuramente posso dirti che ho un grande istinto materno. Certo, avere una famiglia è bello, anche perché non ha senso ...

Isola dei Famosi 2023, l'ex suora Cristina Scuccia che emozionò a The Voice sempre più protagonista nel reality di Mediaset. Il passato e la vita di Cristina Scuccia stanno destando grande interesse tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Da suora incantò tutti vincendo The Voice 2014 (da brividi l'interpretazione di No One di Alicia Keys). In queste prime settimane dell'Isola dei Famosi si è registrato l'ottimo rapporto tra l'ex suora Cristina Scuccia e la modella brasiliana Helena Prestes, con la prima che durante un confessionale ha dichiarato: 'Helena mi dà da lavorare in continuazione, a me piace essere operativa e mi sto ...'

