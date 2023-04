Cristina Scuccia ha iniziato a capire Il sospetto più malizioso | gira una voce a Mediaset

(Di martedì 25 aprile 2023) E' Marco Predolin il primo eliminato dall'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ma i riflettori sono concentrati soprattutto sulla rissa bestiale tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo,già durante la settimana. Il primo ha definito l'ex star del Bagaglino "una pescivendola", facendo pesare la sua esperienza in ambito scientifico. La signora ha reagito da par suo, sottolineando che l'ex mezzobusto del Tg4 "ha problemi con le donne". I toni aggressivi della Caldonazzo non sono piaciuti però alle altre naufraghe, a cominciare dalla modella Helena Prestes, che l'ha accusato di essere un po' troppo prevaricatrice anche nei confronti di, l'ex Suordi The Voice da tempo tornata ad abiti laicali. "Non ci sono storie più interessanti di altre ...

Suor Cristina, la storia: dal velo all’Isola dei famosi, perché ha lasciato la Chiesa Radio Deejay

Le parole della Scuccia sono le parole di una ex suora: Cristina non ha bisogno di queste giustificazioni per il suo percorso all'Isola dei famosi 2023 Ce ne era davvero bisogno C’era davvero bisogno ...Durante l'ultima diretta Cristina Scuccia ha confessato di sentirsi un pesce fuor d'acqua nel reality e di essere in forte difficoltà con alcuni concorrenti ...