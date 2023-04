Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez | aria di crisi I motivi | «Lui è stufo | lei passa intere giornate a spendere soldi»

(Di martedì 25 aprile 2023)in? Anche se a giudicare dalle ultime foto condivise sui social la coppia sembrerebbe affiatata e innamorata come sempre, ci ha pensato un programma tv portoghese a fornire maggiori dettagli su quelli che potrebbero essere iper cui la storia tra il calciatore e la supermodella potrebbe essere arrivata agli sgoccioli.spendacciona La trasmissione Noite das Estrelas, programma di gossip che va in onda su CMTV, ha ospitato lo psicologo Quintino Aries che non ha dubbi: CR7 ne avrebbe abbastanza della modella argentina e dei suoi atteggiamenti troppo “espansivi”. Il disagio sarebbe incominciato in concomitanza con l’uscita della serie tv “I’m”. «non è felice. ...

Altra delusione per: il suo Al - Nassr è stato eliminato in semifinale di King Cup dall'Al Wehda, che si è imposto per 1 - 0 contro la squadra di Ryad. A far discutere il giorno dopo la partita è stato ...L'avventura dicon l'Al Nassr non sta andando come sperato: il gesto del portoghese che preoccupa i suoi fanLa decisione di lasciare il Manchester United di comune accordo è stata uno dei colpi di ...L'esperienza multi - milionaria diin Arabia Saudita assomiglia sempre di più a un incubo. Recentemente i gestacci ai tifosi, la denuncia e la possibile espulsione. Ora, anche l'eliminazione dalla King Cup, la coppa ...

Altra delusione per Cristiano Ronaldo: il suo Al-Nassr è stato eliminato in semifinale di King Cup dall'Al Wehda, che si è imposto per 1-0 contro la squadra di Ryad.L'avventura di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr non sta andando come sperato: il gesto del portoghese che preoccupa i suoi fan ...