Crepes in bottiglia? Facilissime | pratiche | versatili | ecco la ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 25 aprile 2023) Leinsono una ricetta francese di base facile e deliziosa! Dovrete semplicemente shakerare insieme uova, latte, farina, sale e olio. Otterrete così velocemente una pastella per cialde sottili e morbide, in 5 minuti pronta all’uso, o da conservare in frigo per poi utilizzarla all’occorrenza. Il procedimento è semplice, a prova di principiante e garanzia di praticità per le più esperte. Si tratta di un piatto risalente addirittura al V secolo, quando Papa Gelasio, molto caritatevolmente, volle sfamare dei pellegrini stanchi ed affamati, giunti a Roma per la festa della Candelora. Ordinò che dalle cucine vaticane si portassero enormi quantitativi di uova e farina, con i quali furono create le prime rudimentali cialde, poi di uso molto comune in Francia. Qui la ricetta venne perfezionata diventando un vero e proprio simbolo culinario! ...