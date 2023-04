Cremonese-Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 25 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe sono all’ultima spiaggia e si giocano moltissimo delle possibilità di rimanere nella massima categoria.si giocherà domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono stati sconfitti nettamente nell’ultimo turno contro l’Udinese per 3-0. Adesso le chances di salvezza sono ridotte al lumicino, ma finché la retrocessione non sarà matematicamente, la squadra di Ballardini non smetterà di crederci. I gialloblù, vincendo contro il Bologna nell’ultimo turno, vedono il traguardo della salvezza sempre più vicina, distante un solo punto. A sette giornate dal termine, sarà fondamentale evitare passi falsi. LE ...