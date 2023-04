Così la resistenza ucraina è diventata ambizione limpida di libertà

...qualche giorno in missione in Ucraina proprio per omaggiare ladel popolo che sta combattendo contro la tirannia e la violenza criminale di Vladimir Putin, anche per tutta l'Europa., ...L'ex premier è tornato a chiamarlain un messaggio dal San Raffaele. La risoluzione del ... E dice che oggi a fare laè il popolo ucraino: "In tutto il mondo le autocrazie cercano di ...... l'altra di Raffaele Mastrolonardo, che nella sua postfazionesintetizza il senso del libro dello zio: "Considerava, Pino, laitaliana "una delle più belle e nobili pagine della ...

Storie di resistenza, così le famiglie Mosillo e Marocco salvarono Alberto Moravia e Elsa Morante dai nazifa… Repubblica Roma