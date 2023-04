Cosa mettere in valigia per lo scudetto del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 aprile 2023) C’era un tizio, a papà, con un nome strano. Seppur meno del nostro splendido numero 77, di cui avete un poster in camera. Si chiamava Leszek Ko?akowski, uno storico in anni e luoghi in cui essere dissidenti richiedeva un po’ di coraggio in più di quello necessario ad affrontare un’ospitata in tv. Ve ne parlo perché, nel calcio, terminati i novanta minuti, è meglio leggere qualche libro. Dunque, lo storico, dicevo. Disse unadi cui, mentre facciamo le valigie per scendere ae andare a vedere la partita contro la Salernitana, vorrei parlarvi: cioè che noi studiamo la storia non per imparare a regolare il nostro comportamento, piuttosto per capire chi siamo. Il passato non è maestro, è semmai una opportunità di indagine, allena la nostra capacità di trasformazione, soprattutto perché nella storia c’è assai poco frutto esclusivo della volontà e ...