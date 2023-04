Corridoi umanitari | in arrivo a Fiumicino 67 profughi dalle guerre del Corno d’Africa

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 aprile 2023)– Arriveranno mercoledì 26 aprile a, con un volo di linea dell’Ethiopian Airlines proveniente da Addis Abeba, 67 rifugiati dal. Si tratta del primo viaggio reso possibile dalla firma del terzo Protocollo d’intesa tra Comunità di Sant’Egidio, Conferenza Episcopale Italiana (che agisce attraverso Caritas Italiana) e governo italiano per l’apertura deidall’Etiopia. Le 67 persone, di nazionalità eritrea e sud sudanese, erano da tempo rifugiate in Etiopia e sono state, in gran parte, segnalate da parenti o amici che si trovano in Italia, alcuni dei quali venuti precedentemente con i. La maggior parte di loro troverà ospitalità a casa dei parenti, garanzia di una più facile e rapida ...