Coppia di alpinisti bloccati sulla via ferrata del Medale | salvati dal Soccorso alpino

(Di martedì 25 aprile 2023) Nella mattinata di martedì (25 aprile) gli uomini dele il personale del 118 sono intervenuti in provincia di Lecco per recuperare duebergamaschi. Si tratta di un uomo di 43 anni di Ambivere e una donna di 38 anni di Dalmine che stavano percorrendo la viadel, quando sono rimastiin due punti diversi, senza riuscire a spostarsi. Hanno quindi chiesto al telefono l’intervento dei soccorsi. Un elicottero del 118 di Bergamo con un tecnico dellecchese è decollato e ha raggiunto la zona, traendo in salvo i due escursionisti, che se la sono cavata con affaticamento e un grosso spavento.

Roger Schaeli e Mathieu Maynadier tornano al Meru per tentare la cima sud dal versante est, questa volta in compagnia di Simon Gietl ...Sulle pendici dell'Annapurna è tornata la quiete dopo un avvio di settimana tra gioie e dolori, tra tragedie e salvataggi estremi ...