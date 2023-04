Coppa Italia Primavera | trionfa la Roma | 2-1 alla Fiorentina dopo i tempi supplementari

Commenta per primo A un passo dalla finale. Dopo l'1 - 1 dello Stadium, griffato da Cuadrado e Lukaku, l'Inter sfida la Juventus al Meazza nel ritorno delle semifinali di. Inzaghi è pronto a schierare buona parte dei titolari, con Onana e Calhanoglu che ritroveranno il loro posto dal 1' , dopo la panchina di Empoli. Non essendoci più la regola dei gol in ...Poi zero minuti con Inter in, Lazio in campionato (per squalifica) e Sporting in Europa League: doveva giocare contro il Sassuolo, ma un problema muscolare lo ha fermato. E se prima ...Max Allegri scioglierà le riserve sulla formazione che affronterà l'Inter a San Siro solo a poche ore dal match. Nessun ritiro milanese alla vigilia, il gruppo partirà domani mattina dalla Continassa, ...

GRAZIE PER AVER SEGUITO LA DIRETTA CON FIRENZEVIOLA.IT 122' - Termina qui la partita. La Fiorentina le prova tutte nel finale, ma la Roma vince la Coppa Italia Primavera. Decisivo il gol ...I giallorossi si impongono sui viola di Aquilani. Succede tutto dopo i 90’, con i gol di Misitano e Keramitsis che regalano il trionfo all’ex Guidi ...