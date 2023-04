Coppa Italia Primavera | la Fiorentina si inchina La Roma fa festa dopo sei anni

Era diventata praticamente la "Fiorentina". Ma, dopo quattro successi consecutivi viola a partire dal 2019, laPrimavera se la prende questa volta la Roma (2 - 1) dopo gli oltre 120 minuti della finalissima di Salerno. La firma decisiva, nel secondo tempo supplementare, la mette di testa il 18enne ...Commenta per primo La Roma vince laPrimavera 2022 - 23. Nella finale dell'Arechi di Salerno i giallorossi dell'ex Guidi battono 2 - 1 la Fiorentina di Aquilani dopo i tempi supplementari e conquistano il trofeo per la ...Commenta per primo A un passo dalla finale. Dopo l'1 - 1 dello Stadium, griffato da Cuadrado e Lukaku, l'Inter sfida la Juventus al Meazza nel ritorno delle semifinali di. Inzaghi è pronto a schierare buona parte dei titolari, con Onana e Calhanoglu che ritroveranno il loro posto dal 1' , dopo la panchina di Empoli. Non essendoci più la regola dei gol in ...

122' - Termina qui la partita. La Fiorentina le prova tutte nel finale, ma la Roma vince la Coppa Italia Primavera. Decisivo il gol di Keramitsis nei supplementari. 120' - Ci prova Amatucci, ma il ...Altro giro, altra corsa. La Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo non conosce sosta e così dopo aver esplorato Rabat, Doha e Larnaca, il massimo circuito internazionale arriva al Cairo, per il quarto ap ...