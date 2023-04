Coppa Italia le semifinali in esclusiva su Canale 5

(Di martedì 25 aprile 2023) Il grande calcio inassoluta torna su Mediaset, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della. Tutte le partite saranno trasmesse inin chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Mercoledì 26 e L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Così, in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara di ritorno delle semifinali di, in trasferta, contro l'Inter (1 - 1 all'andata). "...... 'punto sulla Lula': Gianfelice Facchetti , figlio della bandiera nerazzurra Giacinto , guarda con fiducia alla semifinale di ritorno dicontro la Juventus a San Siro ma assicura che ...Commenta per primo Mercoledì 26 aprile alle ore 21, l'Inter ospiterà la Juventus a San Siro nella semifinale di ritorno della. Dopo l'1 - 1 maturato allo Stadium, nerazzurri e bianconeri si giocano un posto per la finalissima di Roma in programma il 24 maggio. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà fare ...

(Adnkronos) - "Dobbiamo ripartire dopo 4 sconfitte in 5 partite, vogliamo la finale". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così alla vigilia della semifinale di ritorno della Co ...Alle 20:30, presso lo Stadio Arechi di Salerno, la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani giocherà l'ennesima finale di Coppa Italia, questa volta contro la Roma. Un ...