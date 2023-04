Coppa Italia | Firenze si mobilita per la semifinale

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo un giorno di riposo la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista delladi ritorno didi giovedì alle 21 allo stadio Franchi contro la Cremonese, superata all'andata per 2 ...

Sono passate pressoché 48 ore dal triplice fischio, i bianconeri sono ormai proiettati verso la sfida decisiva inche si terrà domani contro l'Inter e i partenopei ad organizzare al ...... la Roma per tornare ad alzare il trofeo dopo 6 anni, alle 20:30 sul neutro dell'Arechi di Salerno va in scena la finale dellaPrimavera . Sfida nella sfida, quella incrociata tra i due ...Dopo un giorno di riposo la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della semifinale di ritorno didi giovedì alle 21 allo stadio Franchi contro la Cremonese, superata all'andata per 2 - 0 grazie ai gol di Cabral e Nico Gonzalez. La sfida di giovedì è attesissima dai tifosi che si ...

"Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita Napoli-Salernitana, la Lega si ..."Io mi aspetto sempre che vinca l'Inter e c'è il desiderio di rivalsa per le sconfitte in campionato", "punto sulla Lula": Gianfelice Facchetti, figlio ...