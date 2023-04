Coppa Italia | Allegri | difficilmente ci sarà Vlahovic

Un big match dopo l'altro. Non c'è tregua per la Juve, impegnata in un vero e proprio tour de force tra campionato,ed Europa League . Dopo la bruciante sconfitta col Napoli nella sfida di domenica sera allo Stadium , c'è proprio laa cui pensare. Domani si gioca la semifinale di ritorno a ...24 Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l' Inter a Milano, valevole per il ritorno delle semifinali di. Inter - Juventus si giocherà domani, mercoledì 26 aprile, a San Siro e sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 alle 21. Arbitrerà Daniele Doveri, con Aleandro Di Paolo al Var. Il match ...... difficilmente sarà della partita": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il possibile forfait dell'attaccante in vista della semifinale di ritorno incontro l'Inter. ...

TORINO (ITALPRESS) – “E’ sempre una sfida importante. E’ una semifinale di Coppa: entrambe le squadre vorranno ottenere il ...Aveva guidato giovanili e dilettanti; tra i professionisti solo il Rimini e il Parma che da neopromosso in Serie B aveva eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia, il giorno in cui Berlusconi si ...