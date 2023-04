Concorso Regione Sardegna | Bando per 5 Esperti Linguistici

(Di martedì 25 aprile 2023) LaAutonoma dellaha indetto unPubblico per l’assunzione di 5, in categoria D, di cui 4 Posti come esperto in lingua sarda e 1 Posto come esperto in catalano di Alghero, per lo sportello linguistico regionale istituito presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’amministrazione regionale della sede di Cagliari e di Sassari.diLaautonoma della, Direzione generale del personale e riforma della, viale Trieste 190, 09123 Cagliari, personale@pec..it, ha indettopubblico, per titoli ed esami, per il ...

Giovedì 4 maggio la Bct (biblioteca comunale Terni) alle 21 ospiterà ildi poesie in ... I quattro migliori giovani talenti dellaUmbria si sfideranno per la vittoria finale del contest ...Al"Più donne nella fisica" è arrivata seconda con 198 su 200 ma prima nell'area di Fisica ... Che vinca o no il bando dellaPuglia non importa, il sorriso di Irene e quell'invito così ......mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il... con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dellaValle d'Aosta e delle ...

Al via il concorso regionale per farmacisti in Emilia-Romagna Regione Emilia-Romagna Salute

MESTRE - Se, come si teme, tra una ventina d'anni il Mose verrà attivato cinquanta volte l'anno, e ogni volta per più giorni, non ci saranno conche di ...Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d’Aosta e nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato fino all’anno ...