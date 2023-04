Clima | ok dell’Ue alla riforma delle quote di emissione e alla carbon tax alle frontiere Le ong | “Troppo poco e troppo tardi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo il Parlamento europeo, che si è espresso il 18 aprile, anche il Consiglio Ue ha approvato in via definitiva ladel mercato Uedi CO2, l’Ets. L’Emission trading system coprirà anche il trasporto via nave, integrerà sempre di più l’aviazione e dal 2027 vedrà la creazione di un nuovo mercatoemissioni separato (Ets 2) per trasporti su gomma e riscaldamento domestico. Che potrebbe però essere rinviato in caso di nuovo aumento dei costi dell’energia. In parlo entrerà in vigore dal 2026 unataxche colpirà i beni ad alta intensità energetica importati da Paesi con standard più permissivi e nascerà un nuovo Fondo sociale da 86,7 miliardi di euro, tra contributi Ue e nazionali, per attenuare l’impatto ...