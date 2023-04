Clima | Consiglio Ue adotta il pacchetto centrale del Green Deal

(Di martedì 25 aprile 2023) IlUe hato oggi definitivamente le cinque proposte legislative decisive del"Fit for 55" contro il cambiamentotico che erano state approvate a larga maggioranza dalla ...

IlUe ha adottato oggi definitivamente le cinque proposte legislative decisive del pacchetto "... e il nuovo "Fondo sociale per il" contro la "povertà energetica". Le emissioni dei ...... Paola Del Din, da parte della presidente delGiorgia Meloni , Fedriga ha sottolineato ... evitando di alimentare contrapposizioni e unche delle volte è sfociato in atti oggettivamente ...... ma anche cassonetti e ringhiere - , compaiono le teste capovolte della presidente del, ... "Ecco cosa succede quando ilpolitico viene incendiato volutamente, quando la sinistra non fa ...

Clima: Consiglio Ue adotta cinque atti legislativi per rafforzare taglio ... Borsa Italiana

Bruxelles, 25 apr. (askanews) – Il Consiglio Ue ha adottato oggi definitivamente le ... e il nuovo “Fondo sociale per il clima” contro la “povertà energetica”. Le emissioni dei settori economici ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Lavrov a Onu accusa Usa: “Vogliono imporre ordine mondiale'. LIVE ...