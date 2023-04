Ciclismo | Warren Barguil è a rischio per il Giro d’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Il2023 rischia di perdere uno dei suoi possibili protagonisti ancor prima della partenza ufficiale della “Corsa Rosa”, fissata per il 6 maggio., il francese del Team Arkéa-Samsic, infatti è alle prese con una bronchite contratta qualche giorno prima della Liegi-Bastogne-Liegi di domenica scorsa, alla fine non completata dal transalpino. Sui social, il corridore 1991 ha scritto: “Una Doyenne diversa dalle altre. Venerdì un mal di gola che poi è sceso nei bronchi, poi una nottata complicata, ma la Liegi era un mio obiettivo, avevo buone gambe e pensavo che sarebbe passato tutto. Una volta iniziata la gara, più andava avanti e più peggiorava, e arrivato ai piedi della Redoute ho dovuto fermarmi perché mi bruciavano i bronchi e tossivo”. Aggiungendo: “Ovviamente, sono molto deluso, non mi ...