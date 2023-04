Ciclismo | Carlos Rodriguez | “Non parteciperò al Giro di Romandia | devo prendermi un po’ di riposo”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo un 2022 ricco di soddisfazioni e una prima parte di 2023 buona,sta ora vivendo un momento difficile a causa di un infortunio. Il corridore della INEOS Grenadiers era rimasto coinvolto in un incidente alle Strade Bianche 2023, riportando la frattura della clavicola, e adesso il suo rientro in gruppo continua a essere posticipato.sarebbe dovuto tornare in gara questa settimana aldi2023, ma evidentemente il dolore è troppo e lo spagnolo classe 2001 ha dunque deciso di rinunciare a questo evento svizzero per recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni, tra cui il Tour de France 2023. “Ho provato a riprendere a gareggiare questa settimana – ha scrittosul suo profilo Twitter -, ma un mese pieno di momenti su e giù mi ha ...