Ciclismo | Alessandro Romele vince il Gran Premio Liberazione! Volata vincente dopo una fuga di 100 km

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023)ha vinto ilLiberazione, tradizionale corsa ciclistica del 25 aprile riservata agli under 23 che va in scena a Roma. La 76ma edizione di un evento di assoluto prestigio per il settore giovanile ha visto l’affermazione del corridore della Colpak Ballan CSB, capace di imporsi in uno sprint a due in rimonta contro il danese Gustav Wang (Restaurant Suri-Carl Ras) al termine di unadurata più di cento chilometri (inizialmente formata da una dozzina di atleta, poi pian piano ha perso i pezzi). Il percorso completamente pianeggiante era il consueto presso le Terme di Caracalla: tracciato di 5,5 km da ripetere 23 volte per un totale di 136 km lungo le strade della capitale. Il 19enne, che sabato scorso aveva conquistato la Coppa Zappi a Riolo Terme e che il 16 aprile aveva ...