Ciak | si gira con l' algoritmo

(Di martedì 25 aprile 2023) Dal doppiaggio alla sceneggiatura, dalla manipolazione digitale degli attori fino alla previsione sui gusti del pubblico. L’intelligenza artificiale cambia i connotati all’industria cinematografica. Con intere categorie professionali che però rischiano il posto. Se un regista e sceneggiatore dell’importanza di Giovanni Veronesi ha sbottato con la battuta «se vedo un, lo gonfio» non è un caso. Vuol dire che il mondo del cinema si sente davvero sotto attacco. L’Intelligenza Artificiale (AI) sta occupando il mercato dell’audiovisivo e le professionalità, nessuna esclusa, dell’industria cinematografica si sentono minacciate. È in atto una rivoluzione e perfino i colossi di Hollywood, che macinano un business da oltre 30 miliardi di dollari l’anno, sono preoccupati. Copioni scritti da un, voci clonate, attori ricostruiti digitalmente, ...

Cascate da soffitti trasparenti, alberi di taglia "extralarge", foreste verticali sui palazzi. Viaggio nella metropoli tutta verde. Stupisce con le immensità visive, con l'assertività dei suoi record: ...... e dopo questo secolo Paolo Virzì torna sull'isola, Ventotene, per girare un sequel da tempo vagheggiato : il titolo per ora è Un altro Ferragosto , il primosi batte oggi, nel cast si ritrovano ...super mario bros il film. 12 Marco Giusti per Dagospia Mentre trionfa in tutto il mondo, a parte la Cina, 'Super Mario Bros - Il film', arrivato a 871 milioni di dollari globali, facendo piangere le ...

Ciak si gira: al via a Ventotene le riprese di "Un altro ferragosto" LatinaToday

Oggi il primo ciak di 'Un altro Ferragosto', idea a lungo vagheggiata dal regista dopo il grande successo del film del 1996. Orlando, Morante, Ferilli, Alberti di nuovo in scena, con loro ci sono le n ...La serie sarà presentata nei maggiori festival internazionali e sarà distribuita sulle più importanti piattaforme streaming ...