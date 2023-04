Ci sarà ancora spazio per DVD e Blu-Ray?

Leggi su tvzoom

(Di martedì 25 aprile 2023) Cattive notizie per gli appassionati di film Washington Post, di Ty Burr, pag. 17 Quando martedì Netflix ha annunciato la chiusura dell’attività di noleggio di DVD per posta – l’attività che ha dato il via al gigante dello streaming video un quarto di secolo fa – la reazione immediata è stata quella di piangere l’ultima icona della cultura pop che ha tristemente ma definitivamente superato il suo tempo. Ricordate quelle piccole buste rosse? Che intensità nel 2005! Ok, ora gettatele nel mucchio della polvere insieme ai BlackBerry, agli iPod Nano e a “Guitar Hero“. Ma c’è una storia più grande e preoccupante dietro a quella che, a prima vista, è una decisione commerciale sensata. È vero che le vendite di DVD e dischi Blu-sono crollate negli ultimi anni, passando da 6,1 miliardi di vendite mondiali nel 2011 a 1,2 miliardi un decennio dopo. Nello stesso periodo, ...