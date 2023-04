Chiara Ferragni | Fedez e la nuova casa | «Perché non hanno preso una villa?» Esplode la polemica

(Di martedì 25 aprile 2023) Working progress per ladei Ferragnez.condivide su Instagram le immagini esclusive dellain costruzione. Sia nelle stories che come post sul suo profilo, l’imprenditrice digitale ha deliziato i milioni di fan con alcuni scatti dei lavori in corso: unaampia, spaziosa e a più piani. Impossibile restare indifferenti di fronte a cotanta maestosità, ed ecco appunto che sotto il post impazzano i commenti degli haters: «Beati voi che ve lo potete permettere», «Era necessario farla vedere?». Ma oltre a criticare la scelta di pubblicare gli scatti della, c’è chi si è soffermato su un dettaglio. Il dettaglio «Ma una?» chiede un utente riferendosi ad una scelta che, a detta di molti, ...

... un camino e grandi finestre panoramiche con vista su Citylife: è il nuovo mega appartamento dei Ferragnez , su cuiha già voluto concedere una prima occhiata ai follower malgrado i ...Luca Vezil è noto ai più per essere stato per lunghi anni il fidanzato di Valentina, che anche grazie alla sorellaè diventata a sua volta influencer. E di conseguenza lo è diventato anche questo ragazzone palestrato di 31 anni, che oggi si ritrova ad avere tra le ...Da social alla tv: Luca Vezil , ex fidanzato di Valentina, sorella di, condurrà 'Are You The One Italia'(disponibile su Paramount+). 'Non avevo mai neanche pensato di diventare un conduttore: quando mi hanno proposto di fare questo salto non ...

Lavori in corso nel nuovo appartamento milanese dei Ferragnez con vista sui grattacieli e sul verde. Ma, come sempre, sui social non mancano le critiche ...Luca Vezil, ex fidanzato storico di Valentina Ferragni, sorella di Chiara, si è raccontato in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’.