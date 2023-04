Perché 56 punti significano record di franchigia aie per gli Heat hanno giocato - e vinto - Wade e LeBron, non Pippo e Sbirulino. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...... risaliva al 16 febbraio scorso, nella sfida di andata deldi Europa League contro il ... Paul Pogba, mapure Pog - bho . Che succede al francese , ormai autentica meteora di una ...Perché 56 punti significano record di franchigia aie per gli Heat hanno giocato - e vinto - Wade e LeBron, non Pippo e Sbirulino. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...

Chiamatelo "Playoff Jimmy": Butler ama il caffè e detesta perdere La Gazzetta dello Sport

Puntuale come ogni lunedì torna il PARMATALK, il webshow di Sportparma.com dedicato ai Crociati. Focus sulla vittoria in rimonta del Parma contro il Cagliari (2-1) e sulla lotta playoff, quando mancan ...La 34ª giornata del campionato di Serie B si è conclusa oggi con un doppio posticipo che riguardava, indirettamente, la lotta playoff in cui c’è anche il Parma. Importantissimo il successo del Bari, i ...