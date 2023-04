Chi vincerà Amici 22? I sondaggi non hanno dubbi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 aprile 2023) Ormai mancano solo due puntate alla finale di22, che andrà in onda eccezionalmente non il sabato, bensì domenica il 14 maggior 2023 sempre in prima serata su Canale 5, per non scontrarsi contro la finale dell’Eurovision 2023 in onda su Rai 1. Gli allievi rimasti sono soltanto sette. Chi tra gli loro – Angelina Mango, Cricca, Maddalena Svevi, Isobel Kinnear, Aaron, Wax e Mattia Zenzola – è realmente candidato alla vittoria di questa edizione del talent di Maria De Filippi? Iin merito sono abbastanza chiari epochi, soprattutto rispetto agli scorsi anni. Serale22, ecco gli allievi che si giocheranno la vittoria Sabato prossimo, 29 aprile 2023, alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di22, per la precisione la settima. ...