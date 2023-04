Chi è Paola Del Din | la “patriota” partigiana citata da Meloni per il 25 aprile

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 aprile 2023) “Il suo coraggio le è valso una Medaglia d’oro al valore militare, che ancora oggi, quasi settant’anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con commuovente orgoglio”. Giorgia, nel suo primo 25alla guida del governo, ha scelto di raccontare la vita diDel Din per commemorare la libertà dal fascismo, ponendola al centro della sua lunga lettera inviata al Corriere della Sera. Una “madre” del popolo, nelle parole della premier, di tutti coloro che antepongono l’amore per l’Italia alla “contrapposizione ideologica”. Dietro al ricordo personale evocato da Giorgia, c’è una donna in grado di abbandonare tutto e tutti e mettersi a disposizione della Resistenza. Una delle tante storie che oggi vengono riportate in luce, riavvolgendo il filo della memoria e recuperando così il senso di una ...