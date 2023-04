Chi è Paola Del Din | la partigiana Renata festeggiata da Giorgia Meloni

Grazie alla sua forza e alla sua determinazione,Del Din si è guadagnata un posto nella storia come la prima donna paracadutista militare italiana e l'unica ad aver compiuto un lancio di guerra ...... in preparazione di questa giornata e delle sue cerimonie, stilano la lista dipossa e di... La dedica a una donna speciale,Del Din 'È, questa, una convinzione che ho rafforzato grazie ...... in preparazione di questa giornata e delle sue cerimonie, stilano la lista dipossa e di... "È, questa, una convinzione che ho rafforzato grazie all'incontroDel Din. Durante la ...

Chi è Paola Del Din, partigiana e medaglia d’oro: «La memoria, un valore importante» Corriere della Sera

Paola Del Din è nata a Pieve di Cadore il 22 agosto 1923 ed è una patriota italiana. Durante la Resistenza era conosciuta con il nome di battaglia di "Renata". E' stata citata da Giorgia Meloni nella ...In una lettera inviata al Corriere della Sera il presidente del consiglio lancia un invito di "concordia nazionale": "Oggi celebriamo la festa della libertà" ...