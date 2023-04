Chelsea su Onana | sul piatto c' è Kepa | incontro fissato a Milano

... ma al momento i Blues sembrano concentrarsi solo un nome e un cognome: André. Dopo averlo ... Anzi, fin dove ilpotrà spingersi per lui. La novità è che il club inglese, oltre a un assegno,...... ha bisogno di liquidità, anche se la cessione dicreerebbe il problema della sua sostituzione. Un problema che potrebbe essere risolto...dagli stessi acquirenti del camerunense: il. ...Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono ilessere sempre più fortemente interessato al portiere nerazzurro. L'estremo difensore camerunese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà seguito da emissari dei Blues - che ...

ONANA, IL CHELSEA FA SUL SERIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Intermediari inglesi in arrivo per discutere di André. Il basco dei Blues è l’alternativa a Vicario per il futuro ...Nella testa dell'Inter in questo momento c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma Marotta è impegnato anche nei primi contatti di mercato per la prossima stagione: uno dei b ...