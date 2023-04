Il quotidiano sportivo riporta che, oltre ad una valutazione economica per arrivare al portiere nerazzurro, ilsarebbe pronto ad inserire all'interno della trattativa il portiere spagnolo ...Commenta per primo Arsenal,e Liverpool sono tra le squadre più interessate a Yunus Musah , 20enne centrocampista centrale statunitense del Valencia. Lo riporta 90min .Il portiere nerazzurro André Onana potrebbe già lasciare l'Inter al termine di questa stagione. Sul portiere ex Ajax ci sarebbero leinglesi del. Come riportano la Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset, dovrebbero incontrarsi i dirigenti dei Blues ed i dirigenti nerazzurri per parlare del futuro del portiere nato in ...

Chelsea, sirene tedesche per Gallagher: prezzo fissato | Mercato Calciomercato.com

Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Per la Gazzetta dello Sport sono in arrivo a San Siro degli emissari del Chelsea per il camerunese. Sul piatto anche lo spagnolo Kepa Arrizabalaga ...