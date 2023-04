Che sia un 25 aprile di liberazione dal corporativismo di origine fascista

Leggi su formiche

(Di martedì 25 aprile 2023) Non mi sembra importante associare la mia presa di posizione alle tante, anche ben più autorevoli, sul senso del 25e della festa dellache riguardano il cleavage fascismo/antifascismo. Ma dalla festa dellavoglio cogliere e cercare di declinare il senso del concetto di “” in termini economico sociali. Pochi ricordano, purtroppo, in questo Paese senza memoria storica, che uno dei gesti politici più importanti nel primissimo dopoguerra fu la liberalizzazione degli scambi, varata nel 1947 dal presidente del Consiglio De Gasperi in accordo col ministro del commercio estero di allora, Ugo La Malfa. Di vera “”, infatti, si trattava soprattutto perché con questo gesto si liberò il Paese da quella asfissiante autarchia in cui era stato imprigionato dal ...