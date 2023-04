Che Juve sei? 98 formazioni in 98 partite Rabiot il più utilizzato da Allegri

(Di martedì 25 aprile 2023) Novantottoin novantotto: se non è un record poco ci manca. Di certo adnon manca la fantasia: trovare tutte le combinazioni possibili non sembra un gioco facilissimo. Ma ...

... il secondo più utilizzato da Allegri nella suabis è Danilo, 6500 minuti per il brasiliano. Szczesny (6387) e Locatelli (6040) anticipano Cuadrado, delineando così le colonne di una squadra...Una provocazione dopo l'amaro ko vistonei testa a testa degli ultimi anni tra Napoli eper lo Scudetto, i bianconeri di Allegri sono arrivati sempre davanti al club di De Laurentiis. ...... soprattutto dopo le sconfitte di Roma,e Lazio, è tornata prepotentemente a lottare per la Champions. I punti ora sono 54, appena due in meno rispetto all'accoppiata 'giallorossonera',tra ...

Sono 5 le inchieste aperte che riguardano la Juve (e non solo) La Gazzetta dello Sport

C’è una Juventus in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League in campionato e in semifinale di Europa League. E un’altra Juve che rischia ...Stefano Agresti, editorialista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni sul caso Juventus: “La UEFA ha una ...