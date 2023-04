Charlene di Monaco e la crisi | “Voci maligne e infondate”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 25 aprile 2023)ditorna in pista dopo una breve assenza dalle foto ufficiali di corte. La principessa diappare felice insieme al Principe Alberto, ma questo quadretto di famiglia non basta per allontanare lesu una presunta separazione in atto. La Wittstock non ci sta e rivela la verità sullacon il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.