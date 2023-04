Championship | Kompany ce l’ha fatta | il Burnley è in Premier

(Di martedì 25 aprile 2023) Vincentha compiuto la sua missione: il tecnico belga ha portato ilinLeague. Decisiva l’ultima vittoria Adesso è arrivata anche l’ufficialità: ildi Vincentha vinto lae torna ufficialmente in. Alla squadra del tecnico belga basta una vittoria per 1-0 in casa del Blackburn per avere la certezza del primo posto, a 13 punti di distanza attualmente dallo Sheffield secondo.

Burnley clinched the Sky Bet Championship title with a gritty 1-0 win at rivals Blackburn.Vincent Kompany’s men were far from their vintage best in a keenly contested east Lancashire derby but displayed why they are champions with a dogged determination to keep Blackburn out and a moment ...