Champions League | Ceferin ci prova | la finale del 2026 negli Stati Uniti

Il presidente Antonio Percassi si gode la vittoria della sua Atalanta sulla Roma di Mourinho, determinante per la corsa europea dei bergamaschi, ora distanti 4 punti dalla. E lo fa ...Secondo le ultime della Gazzetta dello Sport, l' Inter ed il Milan starebbero preparando la sfida ine quella in sede di Calciomercato . Entrambe le formazioni lombarde avrebbero infatti messo nel mirino gli stessi giocatori tra cui ci sarebbero i nomi di Nicolò Zaniolo, Gianluca ...... il Board ha espresso grande soddisfazione per l'attuale livello di arbitraggio nelle competizioni europee per club, in particolare in UEFA, e ha suggerito di applicare lo stesso ...

Fasce provvisorie sorteggio Champions League 23/24: l'aggiornamento settimanale Fantacalcio ®

Dove giocherà Romelu Lukaku nel 2023/24 A un mese abbondante dalla fine della stagione in corso, il futuro del belga dell’Inter è ancora in alto mare. In prestito dal Chelsea ai nerazzurri, c’è una s ...Domani sera a Manchester il big match del campionato inglese . Il quadro della 33/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)\ (ANSA) ...