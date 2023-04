... noi ventenni che braccavamo quelli della parte avversa e nebraccati. Il leader dei ... Paolo Di Nella, venne ammazzato a sprangate,che il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ...Staseramolto compatti e siamo stati bravi a segnare con Pasalic e Koopmeiners". Come si fa a dare motivazioni dopo cosìtempo Sette anni in una squadra sono tanti, stasera guardavo ......condividendo con loro un pensiero o un aforisma Per ricordare le origini di questa festa... Sandro Pertini Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra,ridiventati uomini con un ...

C'eravamo tanto odiati Panorama

"Ero totalmente paralizzata, bloccata tanto da non avere le forze per alzarmi e andare via". Lo ha detto la studentessa universitaria di 22 anni, in tirocinio all’ospedale San Giuseppe, che con la sua ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...