Cenate Sopra | cade nel pozzetto della piscina | recuperato dai vigili del fuoco

(Di martedì 25 aprile 2023). La prima partenza deidelcentrale di Bergamo e la squadra Saf sono intervenuti intorno alle 18.30 di martedì (25 aprile) per un soccorso a un uomo in via Sartori a. L’uomo era accidentalmente caduto all’interno del localepropria, profondo circa 3 metri. I pompieri si sono calati per effettuare il recupero e affidarlo alle cure mediche.