Ceferin apre alla Champions giocata negli Stati Uniti | magari anche la finale nel 2026

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 aprile 2023) Le partite diLeague potrebbero essere disputategià nel, secondo il presidente della Uefa Aleksander. Ilrappresenterebbe un anno chiave per il calciod’America, considerando che proprio quell’estate in Usa, Messico e Canada si giocheranno i Mondiali. La massima competizione europea per club ha già programmato le prossime finali a Istanbul (2023), a Londra (2024) e a Monaco (2025). Parlando al podcast “Men in Blazers”,ha detto che è possibile che lasuccessiva si disputi in America: «È possibile. Abbiamo iniziato a discuterne, ma poi un anno c’era la Coppa del Mondo, il 2024 gli Europei. Quest’anno sarà a ...