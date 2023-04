Cecilia Rodriguez | outfit da 10 000 euro ai Premi Platino Gli hater | «Poteva indossarlo qualcuno con più classe»

(Di martedì 25 aprile 2023)nelle scorse ore è volata in Spagna, più precisamente a Madrid dove ha presenziato ai, un evento in cui vengonoati i prodotti televisivi e...

nelle scorse ore è volata in Spagna , più precisamente a Madrid dove ha presenziato ai Premi Platino , un evento in cui vengono premiati i prodotti televisivi e cinematografici ...Infatti,e Veronica Cozzani (mamma di Belen e) hanno filmato molti momenti sulla festa del nipotino in tema basket, mettendo anche delle stories su Instagram, ed è proprio ...A documentare la festa sui social ci ha pensatocon una serie di stories sul suo profilo Instagram. Grande assente alla festa Stefano De Martino, papà del festeggiato. L'assenza di ...

Cecilia Rodriguez conquista la Spagna con maxi spacco e abito tagliato: il look vale quasi 10mila euro Stile e Trend Fanpage

Cecilia Rodriguez nelle scorse ore è volata in Spagna, più precisamente a Madrid dove ha presenziato ai Premi Platino, un evento in cui vengono premiati i prodotti televisivi ...Santiago, il figlio della coppia De Martino-Rodriguez, ha compiuto gli anni il 9 aprile ma ha festeggiato domenica 23 aprile con gli amici. Alla ...