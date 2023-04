Cecchi | «Atto di Gravina può fare un disastro! Se Lukaku segna…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) Il giornalista e scrittore Stefanoha parlato questa mattina a Radio Sportiva di quanto accaduto con Romeluin Coppa Italia (vedi articolo). Per lui l’intervento di Gabrielepuò dar vita a un potenziale disastro. RISCHIO ? A Radio Sportiva, nel corso di “Microfono Aperto”, il giornalista Stefanoha parlato di quanto accaduto con l’attaccante belga dell’Inter in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia: «Il tema di Romeluin Coppa Italia è interessante e profondo. Bisogna difendere il calcio dalla feccia del razzismo. Il punto è: come si è applicata questa storia? La giustizia deve avere il suo gruppo ma questodirischia di essere un disastro. È sembrato un editto papale. Sefa gol si ...