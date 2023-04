(Di martedì 25 aprile 2023) "Mammavieni qua, mangia anche Sadegholvaad". Recitava così lo striscione esposto daidel, fuori dallo stadio Romeo Neri, in occasione dell'ultimo impegno della regular season di ...

... secondo la ricostruzione de La Repubblica, la rabbia di una parte della tifoseria per lo sfratto che ilsubirebbe a partire dal 20 maggio a causa dell'allestimento del concerto diRossi,...In questo caso, i tweet del Comune dinegli ultimi 91 giorni hanno guadagnato 89 mila ... la foto dell'arenile innevato (2.430 visualizzazioni), l'annuncio della data zero diRossi allo ...... la foto dell'arenile innevato (2.430 visualizzazioni), l'annuncio della data zero diRossi allo stadio Romeo Neri (1.956 visualizzazioni) e, infine, le foto di alcuni monumenti disenza ...

C'è Vasco, Rimini sfrattato. I tifosi invocano l'orsa contro il sindaco La Gazzetta dello Sport

Lo striscione che invitava l’orsa che ha ucciso il runner in Trentino a prendersela col primo cittadino Sadegholvaad è apparso fuori dallo stadio. Il club si è dissociato dalla protesta ...Concerto Vasco 2023. La tournée estiva negli stadi del grande Blasco vi aspetta con 11 appuntamenti da non perdere.