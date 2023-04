Castellone attacca Meloni | Sul Pnrr siamo alla farsa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo tanta fatica per conquistare i fondi europei, ilrischia davvero di naufragare. A lanciare l’rme è la vice presidente M5S del Senato. Maria Domenica, che non le manda a dire eGiorgia& C. che non prestano attenzione a Scuola, Ambiente e Sanità, evidentemente preferendo concentrarsi su altro. Ilrischia davvero di naufragare. A lanciare l’rme è la vice presidente M5S del Senato, Maria Domenica“Questo Governo sembra in totale confusione e rischia di perdere i 209 miliardi di euro ottenuti da Giuseppe Conte in Europa. Anziché lavorare per spendere queste risorse fondamentali per Scuola, Ambiente e Sanità sembra invece impegnato ad affossare il Reddito di Cittadinanza e Decreto Dignità ...