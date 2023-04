Cassano | Non meritava di andare avanti

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 25 aprile 2023) Alla Bobo TV, Antonio, ex Calciatore: "Per me il Milan, tra Andata e Ritorno, nondicontro il Napoli. La squadra di Spalletti ha tirato in porta 46 volte. All'andata poteva fare quattro gol, nei primi 12 minuti. Poi vanno fatti i complimenti a Pioli, per quello che ha fatto. E' bravissimo. Ed è migliorato tantissimo". Effettivamente il nostro Antonio nazionale, non ha tutti i torti. Le Azioni Salienti (quelle azioni pericolose con conclusioni dall'interno dell'Area di Rigore avversaria) dicono 28-6. Quasi 5 volte di più. Con la Percentuale Realizzativa Media, finora del 22%, in 40 incontri ufficiali, il Napoli avrebbe fatto 6 gol. Ma si sa che il Calcio è bello proprio perché imprevedibile. E non sempre vince il più forte. Cioè, in questo caso, il Napoli... A cura di Alessandro ...