Cassano è una furia | “Juve-Napoli | episodio vergognoso C’è malafede”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 aprile 2023) Antonioha commentatontus-, l’ex attaccante della Roma si è soffermato sulla mancata espulsione di Gatti per il pugno a Kvaratskhelia. Antonionon ha certo risparmiato parole dure contro lantus nella sua ultima apparizione nella Bobo TV, trasmissione condotta da Christian Vieri su Twitch. Il fuoriclasse barese ha scatenato una vera e propria bomba mediatica, esplodendo in un’analisi senza peli sulla lingua della partita trantus eha accusato i bianconeri di non avere coraggio né idee e di sperare solo in una difesa dello 0-0.ha alzato il tono quando si è trattato di parlare unno degli episodi arbitrali più discussi del match: “L’di Gatti ti fa ...